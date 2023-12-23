Повітряні сили збили російську ракету на Дніпропетровщині

23 грудня воїни з ПвК “Схід” знищили ракету над Дніпровським районом. Перед цим там працювала ППо.

Українські ПС збили ворожу ракету

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над Дніпровським районом сили ППО знищили ракету.

Повітряне командування "Схід" уточнило, що це була керована авіаційна ракета Х-59.

Як зазначається, тривога була оголошена у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на Кіровоградщині, де сьогодні була масована ракетна атака РФ.

Там спостерігалася активність ворожої тактичної авіації.

Російські обстріли України: що відомо

Через російські обстріли 22 грудня загинув мирний житель Катеринівки Донецької області. Ще 10 людей отримали поранення.

Загалом у Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення без урахування Маріуполя і Волновахи загинуло 1796 осіб, поранено 4404.

Також за минулу добу росіяни з різних видів озброєння обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 68 вибухів.

У прифронтових громадах Запорізької області зафіксовано 130 ударів по 14 населених пунктах, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Харківщині зафіксовано обстріл понад 20 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів області, Синьківка зазнала авіаударів.

У Херсонській області зафіксували 83 російські обстріли. 6 осіб отримали поранення.

23 грудня протиповітряна оборона знищила російські ракети над Кіровоградщиною та безпілотники у Криворізькому районі Дніпропетровщини.