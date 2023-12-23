Воздушные силы сбили российскую ракету на Днепропетровщине

23 декабря воины из ПВК "Восток" уничтожили ракету над Днепровским районом. До этого там работала ППО.

Украинские ПС сбили вражескую ракету

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над Днепровским районом силы ПВО уничтожили ракету.

Воздушное командование "Восход" уточнило, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.

Как отмечается, тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Кировоградской области, где сегодня была массирована ракетная атака РФ.

Там наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

Российские обстрелы Украины: что известно

Из-за российских обстрелов 22 декабря погиб мирный житель Екатериновки Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения.

Всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения без учета Мариуполя и Волновахи погибли 1796 человек, ранены 4404.

Также за минувшие сутки россияне по разным видам вооружения обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Зафиксировано 68 взрывов.

В прифронтовых общинах Запорожской области зафиксировано 130 ударов по 14 населенным пунктам, есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области зафиксирован обстрел более 20 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов области, Синьковка подверглась авиаударам.

В Херсонской области зафиксировали 83 российских обстрела. 6 человек получили ранения.

23 декабря противовоздушная оборона уничтожила российские ракеты Кировоградской области и беспилотники в Криворожском районе Днепропетровщины.