Повітряні сили збили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

ПС ЗСУ знищили російську крилату ракету

Близько 15:15 19 грудня Telegram-канали повідомляли про звук вибуху у Дніпрі.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ПК "Схід" збило над Дніпровським районом ворожу ракету.

Згодом ПК "Схід" повідомило, що знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Війська РФ посилили атаки ударними дронами

Російські війська останніми тижнями посилили атаки дронами-камікадзе територією України.

Так 18 грудня окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Військові РФ випустили Україною 5 БпЛА з Приморсько-Охтарського району в Росії.

Днем раніше вибухи чули в Одесі . Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що один із ворожих дронів упав у житловому кварталі і внаслідок вибуху загинув чоловік . Силам ППО тієї ночі вдалося збити 20 ударних безпілотників і авіаційну ракету Х-59, що керується .