Воздушные силы сбили российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине

Воздушные силы ВСУ 19 декабря сбили вражескую ракету Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области.
ПС ВСУ уничтожили российскую крылатую ракету
Около 15:15 19 декабря Telegram-каналы сообщали о звуке взрыва в Днепре.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ДК "Восток" сбило над Днепровским районом вражескую ракету.
Впоследствии ДК "Восток" сообщил, что уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Войска РФ усилили атаки ударными дронами
Российские войска в последние недели усилили атаки дронами-камикадзе по территории Украины.
Так, 18 декабря оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все враждебные цели. Военные РФ выпустили Украиной 5 БПЛА из Приморско-Охтарского района в России.
Днем ранее взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что один из вражеских дронов упал в жилом квартале и в результате взрыва погиб мужчина. Силам ПВО той ночью удалось сбить 20 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59.
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