Армия РФ обстреливает Днепропетровщину ракетами, дронами и артиллерией. Есть пострадавшие

В Днепре из-за падения обломков сбитой ракеты есть разрушение на территории предприятия. Кроме этого, там возник пожар. Враг нанес удар по Марганецкой и Мировской громадам с дронов и артиллерии. Из-за этого была ранена 65-летняя женщина, она в больнице в состоянии средней тяжести.

Оккупанты целый день обстреливают Днепропетровскую область

Силы ПВО сбили российскую ракету над Днепром днем 30 декабря.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

По его данным, в Днепре из-за падения обломков сбитой ракеты есть разрушение на территории предприятия.

Кроме этого там возникло возгорание, но его уже потушили.

Разбиты и легковые машины и автобусы. Прошло без погибших и пострадавших, – написал он. Поделиться

Кроме этого враг нанес удар с артиллерии и дронов по Марганецкой и Мировской громадам. Там была ранена 65-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены админздание и коммунальное предприятие. Произошел пожар на территории агрофирмы. Спасатели оперативно потушили огонь, - говорится в сообщении. Поделиться

В результате обстрелов разрушены пятиэтажка и 20 частных домов. Из одного из них спасатели деблокировали 87-летнего мужчину. Зацепило газопроводы и линии электропередач. Без света остались около 1300 семей.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря

Ночью 29 декабря враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

30 декабря стало известно о том, что количество погибших в результате ударов по Запорожье выросло до 9.

Также в Днепре из-за российских террористических ударов погибли шесть человек.