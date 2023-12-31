Армія РФ змінила тактику атак дронами по Україні — речник Повітряних сил

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, злочинна армія РФ стала інакше використовувати ударні іранські дрони типу “Shahed” під час атак по Україні.
Що відомо про зміну тактики атак БпЛА армії РФ по Україні
Ігнат підкреслив, що ворог змінив акцент напрямку атак дронами. Наразі переважна більшість із останньої хвилі дронів у кількості 49 одиниць прямувала не у центральну частину України.
Він підкреслив, що російські окупанти вже не вперше використовують ударні іранські дрони “Shahed” саме таким чином.
Наскільки важкою ціллю є БпЛА “Shahed” для ППО ЗСУ
Він підкреслив, що іранські ударні дрони, якими атакують Україну російські військові злочинці, не є простою ціллю.
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