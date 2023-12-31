Армія РФ змінила тактику атак дронами по Україні — речник Повітряних сил

Раніше дрони, як ви бачите, літали в середину країни, тому що "Шахед" - це далекобійна високоточна зброя… Ворог змінює акцент своїх атак, і зараз більше БПЛА саме по прифронтовій території. Зрозуміло, що збивати одразу те, що тільки прилетіло з ворожої території, не так просто, - зазначив спікер ПС ЗСУ.