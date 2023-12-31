Армія РФ змінила тактику атак дронами по Україні — речник Повітряних сил
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ змінила тактику атак дронами по Україні — речник Повітряних сил

ППО ЗСУ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, злочинна армія РФ стала інакше використовувати ударні іранські дрони типу “Shahed” під час атак по Україні. 

Що відомо про зміну тактики атак БпЛА армії РФ по Україні

Ігнат підкреслив, що ворог змінив акцент напрямку атак дронами. Наразі переважна більшість із останньої хвилі дронів у кількості 49 одиниць прямувала не у центральну частину України.

Більшість цих ударних дронів із 49 було спрямовано на прифронтову територію. Тобто - лінія оборони, власне, де стоять наші бійці, а також і прифронтові території таких областей як Миколаївська, Херсонська, Харківська, Запорізька, - пояснює речник ПС ЗСУ.

Він підкреслив, що російські окупанти вже не вперше використовують ударні іранські дрони “Shahed” саме таким чином.

Раніше дрони, як ви бачите, літали в середину країни, тому що "Шахед" - це далекобійна високоточна зброя… Ворог змінює акцент своїх атак, і зараз більше БПЛА саме по прифронтовій території. Зрозуміло, що збивати одразу те, що тільки прилетіло з ворожої території, не так просто, - зазначив спікер ПС ЗСУ.

Наскільки важкою ціллю є БпЛА “Shahed” для ППО ЗСУ

Він підкреслив, що іранські ударні дрони, якими атакують Україну російські військові злочинці, не є простою ціллю.

Винищувачі, які за ними ганяються по території нашої держави, - п'ять разів може облетіти його і не вдасться йому його знищити. Ціль складна для наших винищувачів старих, радянських, власне ми і розраховуємо, що F-16, може, у цьому нам допоможе, коли з'явиться в Україні, - зазначив Ігнат.

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