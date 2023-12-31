Армия РФ изменила тактику атак дронами по Украине — спикер Воздушных сил
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ изменила тактику атак дронами по Украине — спикер Воздушных сил

ПВО ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, преступная армия РФ стала иначе использовать ударные иранские дроны типа Shahed во время атак по Украине.

Что известно об изменении тактики атак БпЛА армии РФ по Украине

Игнат подчеркнул, что враг изменил акцент направления атак дронами. Подавляющее большинство из последней волны дронов в количестве 49 единиц направлялось не в центральную часть Украины.

Большинство этих ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть – линия обороны, собственно, где стоят наши бойцы, а также и прифронтовые территории таких областей как Николаевская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, – объясняет представитель ПС ВСУ.

Он подчеркнул, что российские оккупанты уже не впервые используют ударные иранские дроны "Shahed" именно таким образом.

Раньше дроны, как вы видите, летали в середину страны, потому что "Шахед" – это дальнобойное высокоточное оружие… Враг меняет акцент своих атак, и сейчас больше БПЛА именно по прифронтовой территории. Понятно, что сразу сбивать то, что только прилетело с вражеской территории, не так просто, - отметил спикер ПС ВСУ.

Насколько трудной целью является БПЛА "Shahed" для ПВО ВСУ

Он подчеркнул, что иранские ударные дроны, которыми атакуют Украину российские военные преступники, не простая цель.

Истребители, которые за ними гоняются по территории нашего государства, – пять раз может облететь его и не удастся ему его уничтожить. Цель сложная для наших истребителей старых, советских, собственно, мы и рассчитываем, что F-16, может, в этом нам поможет, когда появится в Украине, - отметил Игнат.

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