Армия РФ изменила тактику атак дронами по Украине — спикер Воздушных сил

Истребители, которые за ними гоняются по территории нашего государства, – пять раз может облететь его и не удастся ему его уничтожить. Цель сложная для наших истребителей старых, советских, собственно, мы и рассчитываем, что F-16, может, в этом нам поможет, когда появится в Украине, - отметил Игнат.