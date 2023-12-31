Армия РФ изменила тактику атак дронами по Украине — спикер Воздушных сил

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, преступная армия РФ стала иначе использовать ударные иранские дроны типа Shahed во время атак по Украине.
Что известно об изменении тактики атак БпЛА армии РФ по Украине
Игнат подчеркнул, что враг изменил акцент направления атак дронами. Подавляющее большинство из последней волны дронов в количестве 49 единиц направлялось не в центральную часть Украины.
Он подчеркнул, что российские оккупанты уже не впервые используют ударные иранские дроны "Shahed" именно таким образом.
Насколько трудной целью является БПЛА "Shahed" для ПВО ВСУ
Он подчеркнул, что иранские ударные дроны, которыми атакуют Украину российские военные преступники, не простая цель.
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