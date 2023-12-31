В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки армии РФ по Украине

В течение ночи преступная армия РФ атаковала Украину с помощью 49 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, которые оккупанты запускали с трех направлений.
Что известно о результатах работы ПВО в течение ночи в Украине
Отмечается, что российские оккупанты запускали ударные дроны Shahed для атак по Украине с крымского мыса Чауда, российского Приморско-Ахтарска, Курской области.
Враг также атаковал Харьков шестью зенитно-управляемыми ракетами С-300.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине в течение ночи
По информации представителей Киевской ОВА, в результате ночной атаки БПЛА армии РФ произошел пожар на одном из объектов критической инфраструктуры.
Отмечается, что огонь разгорелся на открытой территории и был оперативно потушен.
По предварительной информации, попаданий в дома не было. Жертв и пострадавших нет.
Кроме этого представители КМВА сообщили, что спасательные подразделения ГСЧС обнаружили тела еще двух погибших в результате массированной ракетной атаки армии РФ по Киеву 29 декабря.
Между тем, по информации представителей оперативного командования "Юг", в небе над Николаевской и Одесской областями в течение ночи было сбито 7 ударных БПЛА армии РФ типа Shahed-131/136.
Отмечается, что атака врага продолжалась около 7 часов. Террористы запустили БПЛА с территории временно оккупированного Крыма, а также восточного побережья Азовского моря.
В результате попаданий в Херсонской области были повреждены несколько частных домов в Тягинской общине.
В Одесской области обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар в прибрежной зоне Одесского района.
Огонь оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
В Харькове в результате атак российских окупантов ракетами и дронами количество пострадавших составило 28 человек.
По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова и представителей харьковской полиции, российские террористы из армии РФ вечером 30 декабря ударили двумя ракетами "Искандер-М" по центру города.
В Индустриальный район прилетели 3 ракеты С-300. Ночью Харьков атаковали "шахеды".
Среди раненых также двое детей.
Синегубов уточняет, что 12 пострадавших находятся в больницах.
Среди пациентов двое детей 14 и 16 лет и иностранец. Травмированы в среднем и легком состоянии.
В результате атак возникли пожары, повреждены многоэтажки, магазины, гостиница, кафе, офисные помещения, автомобили.
Также ночью оккупанты обстреляли села Боровая в Изюмском районе. Поврежден частный дом. Из-под завалов извлекли тела женщины и 2 мужчин.
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