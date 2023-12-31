В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки армии РФ по Украине

В течение ночи преступная армия РФ атаковала Украину с помощью 49 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, которые оккупанты запускали с трех направлений.

Что известно о результатах работы ПВО в течение ночи в Украине

Отмечается, что российские оккупанты запускали ударные дроны Shahed для атак по Украине с крымского мыса Чауда, российского Приморско-Ахтарска, Курской области.

Враг также атаковал Харьков шестью зенитно-управляемыми ракетами С-300.

Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской области и Запорожье, - отмечают в Воздушных силах. Поделиться

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине в течение ночи

По информации представителей Киевской ОВА, в результате ночной атаки БПЛА армии РФ произошел пожар на одном из объектов критической инфраструктуры.

Отмечается, что огонь разгорелся на открытой территории и был оперативно потушен.

По предварительной информации, попаданий в дома не было. Жертв и пострадавших нет.

Даже в канун Нового Года враг продолжает совершать террористические атаки. Поэтому просим каждого жителя области не игнорировать опасность. Во время сигнала воздушной тревоги важно быть в безопасном месте, – отметил руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко. Поделиться

Кроме этого представители КМВА сообщили, что спасательные подразделения ГСЧС обнаружили тела еще двух погибших в результате массированной ракетной атаки армии РФ по Киеву 29 декабря.

Еще двое погибших. Итого уже – 19! Спасатели продолжают обнаруживать жертв российского ракетного удара, – отметили в КМВА. Поделиться

Между тем, по информации представителей оперативного командования "Юг", в небе над Николаевской и Одесской областями в течение ночи было сбито 7 ударных БПЛА армии РФ типа Shahed-131/136.

Отмечается, что атака врага продолжалась около 7 часов. Террористы запустили БПЛА с территории временно оккупированного Крыма, а также восточного побережья Азовского моря.

В результате попаданий в Херсонской области были повреждены несколько частных домов в Тягинской общине.

В Одесской области обломки сбитого БпЛА повлекли за собой пожар в прибрежной зоне Одесского района.

Огонь оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

В Харькове в результате атак российских окупантов ракетами и дронами количество пострадавших составило 28 человек.

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова и представителей харьковской полиции, российские террористы из армии РФ вечером 30 декабря ударили двумя ракетами "Искандер-М" по центру города.

В Индустриальный район прилетели 3 ракеты С-300. Ночью Харьков атаковали "шахеды".

Среди раненых также двое детей.

Синегубов уточняет, что 12 пострадавших находятся в больницах.

Среди пациентов двое детей 14 и 16 лет и иностранец. Травмированы в среднем и легком состоянии.

В результате атак возникли пожары, повреждены многоэтажки, магазины, гостиница, кафе, офисные помещения, автомобили.

Также ночью оккупанты обстреляли села Боровая в Изюмском районе. Поврежден частный дом. Из-под завалов извлекли тела женщины и 2 мужчин.