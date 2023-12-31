У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки армії РФ по Україні

Протягом ночі злочинна армія РФ атакувала Україну за допомогою 49 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, які окупанти запускали з трьох напрямків.

Що відомо про результати роботи ППО протягом ночі в Україні

Зазначається, що російські окупанти запускали ударні дрони Shahed для атак по Україні з кримського мису Чауда, російського Приморсько-Ахтарська, Курської області.

Ворог також атакував Харків шістьма зенітно-керованими ракетами С-300.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема у Харківській, Херсонській, Миколаївській області та Запоріжжі, - зазначають у Повітряних силах. Поширити

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні протягом ночі

За інформацією представників Київської ОВА, внаслідок нічної атаки БпЛА армії РФ сталась пожежа на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначається, що вогонь спалахнув на відкритій території і був оперативно загашений.

За попередньою інформацією, влучань в будинки не було. Жертв та постраждалих немає.

Навіть напередодні Нового Року ворог продовжує здійснювати терористичні атаки. Тому просимо кожного мешканця області не ігнорувати небезпеку. Під час сигналу повітряної тривоги важливо бути у безпечному місці, - зазначив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко. Поширити

Окрім цього представники КМВА повідомили, що рятувальні підрозділи ДСНС виявили тіла ще двох загиблих внаслідок масованої ракетної атаки армії РФ по Києву 29 грудня.

Ще двоє загиблих. Разом вже - 19! Рятувальники продовжують виявляти жертв російського ракетного удару, - зазначили в КМВА. Поширити

Між тим, за інформацією представників оперативного командування “Південь”, у небі над Миколаївською та Одеською областями протягом ночі було збито 7 ударних БпЛА армії РФ типу Shahed-131/136.

Зазначається, що атака ворога тривала близько 7 годин. Терористи запустили БпЛА з території тимчасово окупованого Криму, а також східного узбережжя Азовського моря.

Внаслідок влучань в Херсонській області були пошкоджені кілька приватних будинків в Тягинській громаді.

В Одеській області уламки збитого БпЛА спричинили пожежу в прибережній зоні Одеського району.

Вогонь оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.

У Харкові внаслідок атак російських окупантів ракетами та дронами кількість постраждалих склала 28 осіб.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та представників харківської поліції, російські терористи з армії РФ ввечері 30 грудня вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по центру міста.

В Індустріальний район прилетіло 3 ракети С-300. Вночі Харків атакували "шахеди".

Серед поранених також двоє дітей.

Синєгубов уточнює, що 12 постраждалих перебувають у лікарнях.

Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. Травмовані у середньому та легкому стані.

Внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі.

Також вночі окупанти обстріляли села Борова в Ізюмському районі. Пошкоджений приватний будинок. З-під завалів дістали тіла жінки та 2 чоловіків.