У Севастополі пролунав вибух. У Шойгу скаржаться на атаку морським дроном
Категорія
Події
Дата публікації

У Севастополі пролунав вибух. У Шойгу скаржаться на атаку морським дроном

Дрон
Джерело:  online.ua

30 грудня у Севастополі пролунав потужний вибух. Окупанти заявили про спробу атакувати Крим безпілотним дроном.

У Криму пролунала бавовна

Вибух пролунав близько о 8:44 за київським часом.

Від вибуху в центральній частині Севастополя затремтіли вікна. Наразі російська влада і військові РФ ситуацію не коментували, - пише видання.

За словами так званого губернатора тимчасової окупаційної "влади" Росії у Севастополі Михайла Разважаєва, терористи нібито відбили спробу атаки надводного безпілотника.

За інформацією від військових, за три кілометри від Севастопольської бухти у відкритому морі з вертольотів знищено БЕК, - пише Разважаєв.

Натомість у Міноборони Рф заявили, що Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити. 

30 грудня близько 10:00 мск у північно-західній частині акваторії Чорного моря було виявлено безекіпажний катер ВМС України, який рухався в напрямку Кримського півострова. Виявлену ціль було знищено зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту, – повідомили окупанти.

Яка ситуація у Криму

У Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Наприклад, серію вибухів чули нещодавно, 28 грудня, біля Козачої бухти Севастополя. Також перед цим вибухи лунали й у кримському Красноперекопську.

Також українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян “Новочеркаськ” у Феодосії.

Це стало продовженням серії знищень кораблів Чорноморського флоту РФ Україною, внаслідок чого частину кораблів відвели із бухт Криму.

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