У Севастополі пролунав вибух. У Шойгу скаржаться на атаку морським дроном

30 грудня у Севастополі пролунав потужний вибух. Окупанти заявили про спробу атакувати Крим безпілотним дроном.
У Криму пролунала бавовна
Вибух пролунав близько о 8:44 за київським часом.
За словами так званого губернатора тимчасової окупаційної "влади" Росії у Севастополі Михайла Разважаєва, терористи нібито відбили спробу атаки надводного безпілотника.
Натомість у Міноборони Рф заявили, що Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити.
Яка ситуація у Криму
У Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.
Наприклад, серію вибухів чули нещодавно, 28 грудня, біля Козачої бухти Севастополя. Також перед цим вибухи лунали й у кримському Красноперекопську.
Також українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян “Новочеркаськ” у Феодосії.
Це стало продовженням серії знищень кораблів Чорноморського флоту РФ Україною, внаслідок чого частину кораблів відвели із бухт Криму.
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