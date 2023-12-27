Росія посилила репресії в Криму через знищення "Новочеркаська" — АТЕШ

Через підрив великого десантного корабля росіян “Новочеркаськ” у Феодосії українськими Силами оборони окупанти масово проводять облави у Криму, перевіряють смартфони, шукають навідників. Також керівництом РФ видано наказ про покарання структури ППО Криму.

У Криму розгортаються репресії через знищення корабля “Новочеркаськ”

Росіяни відправили велику групу оперативників до Феодосії для пошуку винних у підриві десантного корабля "Новочеркаськ".

Про це повідомляють АТЕШ у Telegram.

Агенти військового руху опору українців та кримських татар у силових структурах говорять про те, що до Феодосії 27 грудня вночі направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також туди планує прибути начальство різних структур з Москви.

При цьому, за інформацією партизанів, відучора по всьому місту спостерігаються облави на місцевих жителів. У них проводять перевірку телефонів та обшуки у будинках. Окупанти таким чином намагаються знайти навідників.

Путін у повній люті через знищення БДК "Новочеркаськ". Виданий наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються їх, – додають в АТЕШ. Поширити

Рух опору уточнює, що росіяни мають проблеми з виявленням ракет західного виробництва. Командири, які відповідають за протиповітряну оборону, приховують цю інформацію та кажуть, що проблем немає.

Партизани АТЕШ прогнозують, що слідство торкнеться кожного військового, який може бути причетним до провальної оборони від ракет. Їх, ймовірно, звинуватять у саботажі.

Знищення "Новочеркаська": що відомо

Українські повітряні сили в ніч проти 26 грудня знищили великий десантний корабель росіян “Новочеркаськ” у Феодосії.

Це стало продовженням серії знищень кораблів Чорноморського флоту РФ Україною, внаслідок чого частину кораблів відвели із бухт Криму.

Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.

На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували.