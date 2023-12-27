Россия усилила репрессии в Крыму из-за уничтожения "Новочеркасска" — АТЕШ

Из-за подрыва крупного десантного корабля россиян "Новочеркасск" в Феодосии украинскими Силами обороны оккупанты массово проводят облавы в Крыму, проверяют смартфоны, ищут наводчиков. Также руководителями РФ издан приказ о наказании структуры ПВО Крыма.

В Крыму разворачиваются репрессии из-за подрыва корабля "Новочеркасск"

Россияне отправили большую группу оперативников в Феодосию для поиска виновных в уничтожении десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщают АТЕШ в Telegram.

Агенты военного движения сопротивления украинцев и крымских татар в силовых структурах говорят о том, что в Феодосию 27 декабря ночью направили оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры и ведомственной комиссии. Также туда планирует прибыть начальство разных структур из Москвы.

При этом, по информации партизан, со вчерашнего дня по всему городу наблюдаются облавы на местных жителей. В них производится проверка телефонов и обыски в домах. оккупанты таким образом пытаются найти наводчиков.

Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Издан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически лишаются их, – добавляют в АТЕШ. Поделиться

Движение сопротивления уточняет, что у россиян есть проблемы с выявлением ракет западного производства. Командиры, отвечающие за противовоздушную оборону, скрывают эту информацию и говорят, что проблем нет.

Партизаны АТЕШ прогнозируют, что следствие коснется каждого военного, который может быть причастен к провальной обороне от ракет. Их, вероятно, обвинят в саботаже.

Уничтожение "Новочеркасска": что известно

Украинские воздушные силы в ночь на 26 декабря уничтожили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск" в Феодосии.

Это стало продолжением серии уничтожений кораблей Черноморского флота РФ по Украине, в результате чего часть кораблей отвели из бухт Крыма.

Около 3 часов ночи 26 декабря в Феодосийском районе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что взорвавший корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники взорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Позже стало известно, что ИДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации Воздушных Сил.

На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

Минобороны России сообщило, что ВДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии этой ночью "во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

По утверждению российского Минобороны, "во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.