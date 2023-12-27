Уничтожение "Новочеркасска" в Крыму. Россияне заявляют о 33 пропавших без вести моряках и 19 раненых

После удара ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск" в порту временно оккупированной Феодосии минимум 19 российских моряков ранены, а 33 числятся пропавшими без вести.

В РФ заявили о раненых и пропавших моряках после уничтожения "Новочеркасска"

По данным издания, в момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков. Кроме пропавших без вести, 19 моряков получили ранения.

Псевдоголова Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту.

О том, что в момент удара на корабле "Новочеркасск" находились моряки, ранее также сообщало российское издание "Агентство".

Что известно о поражении корабля "Новочеркасск"

Около 3 часов ночи 26 декабря в Феодосийском районе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщалось, что взорвавший корабль якобы с иранскими боеприпасами, в порту возник пожар.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские защитники взорвали в оккупированной Феодосии российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Позже стало известно, что ИДК "Новочеркасск" уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации Воздушных Сил.

На борту корабля находились БПЛА Shahed, которые российская армия использует для атак на украинские города.

Минобороны России сообщило, что ВДК "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии "во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

По утверждению российского Минобороны, "во время противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет". В Воздушных силах ВСУ это опровергли.