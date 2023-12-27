Знищення "Новочеркаська" у Криму. Росіяни заявляють про 33 зниклих безвісти моряків та 19 поранених
Категорія
Події
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Знищення "Новочеркаська" у Криму. Росіяни заявляють про 33 зниклих безвісти моряків та 19 поранених

Корабль
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Джерело:  online.ua

Після удару ЗСУ по десантному кораблю "Новочеркаськ" у порту тимчасово окупованої  Феодосії мінімум 19 російських моряків поранені, а 33 вважаються зниклими безвісти.

У РФ заявили про поранених та зниклих моряків після знищення “Новочеркаська”

За даними видання, в момент атаки в ніч проти 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків. Крім зниклих безвісти, 19 моряків отримали поранення.

Псевдоголова Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв про одного загиблого і чотирьох поранених мирних жителів внаслідок атаки в порту.

Про те, що в момент удару на кораблі "Новочеркаськ" були моряки, раніше також повідомляло російське видання "Агентство".

Що відомо про ураження корабля "Новочеркаськ"

Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.

На борту корабля були БПЛА Shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували. 

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