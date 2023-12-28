Міноборони РФ заявило про збиття дронів у тимчасово окупованому Криму

В тимчасово окупованому Криму цієї ночі сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників відбивали атаку безпілотників. Російське Міністерство оборони стверджує про нібито збиття двох дронів.

Міноборони РФ звітує про роботу ППО при атаці дронів

В оборонному відомстві країни-агресора традиційно звинувачують Україну в цьому нальоті БПЛА. Також зазначається, що дрони були літакового типу.

Як йдеться у заяві, черговими засобами ППО вночі "два українські БпЛА знищені" над територією Криму.

Де саме велася робота ППО по протидії дронам, та які наслідки події - нічого не уточнюється.Так, раніше пізно ввечері у середу та вночі у четвер в кримських пабліках та соцмережах писали про серії вибухів спочатку в Севастополі, а згодом у Красноперекопську.

Вибухи у Криму цієї ночі

Нагадаємо, близько пів на дванадцяту ночі повідомлялося про вибухи в окупованому Севастополі в районі бухти. У ТГ-каналах розповідали про чотири-п'ять вибухів.

Своєю чергою місцевий гауляйтер Михайло Развозжаєв розповідав про роботу систем протиповітряної оборони, та про нібито збиття одного безпілотника над Чорним морем.

А вже близько першої ночі з'явилися повідомлення в кримських пабліках про чотири вибухи в районі Красноперекопська, недалеко від Джанкоя на півночі Криму. Представники окупаційної "адміністрації" не пояснювали причину такої нічної "бавовни".