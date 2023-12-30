В Севастополе раздался взрыв. В Шойгу жалуются на атаку морским дроном

30 декабря в Севастополе раздался мощный взрыв. оккупанты заявили о попытке атаковать Крым беспилотным дроном.

В Крыму раздался хлопок

Взрыв раздался около 8:44 по киевскому времени.

От взрыва в центральной части Севастополя задрожали окна. Пока российские власти и военные РФ ситуацию не комментировали, - пишет издание. Поделиться

По словам так называемого губернатора временной оккупационной "власти" России в Севастополе Михаила Разважаева, террористы якобы отразили попытку атаки надводного беспилотника.

По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожена БЭК, - пишет Разважаев. Поделиться

В свою очередь в Минобороны России заявили, что Военно-морские силы Украины направили в Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить.

30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, двигавшийся в направлении Крымского полуострова. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, – сообщили оккупанты. Поделиться

Какая ситуация в Крыму

В Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

К примеру, серию взрывов слышали недавно, 28 декабря, возле Казачьей бухты Севастополя. Также перед этим взрывы раздавались и в крымском Красноперекопске.

Также украинские воздушные силы в ночь на 26 декабря уничтожили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск" в Феодосии.

Это стало продолжением серии уничтожений кораблей Черноморского флота РФ по Украине, в результате чего часть кораблей отвели из бухт Крыма.