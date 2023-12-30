В Севастополе раздался взрыв. В Шойгу жалуются на атаку морским дроном

30 декабря в Севастополе раздался мощный взрыв. оккупанты заявили о попытке атаковать Крым беспилотным дроном.
В Крыму раздался хлопок
Взрыв раздался около 8:44 по киевскому времени.
По словам так называемого губернатора временной оккупационной "власти" России в Севастополе Михаила Разважаева, террористы якобы отразили попытку атаки надводного беспилотника.
В свою очередь в Минобороны России заявили, что Военно-морские силы Украины направили в Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить.
Какая ситуация в Крыму
В Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
К примеру, серию взрывов слышали недавно, 28 декабря, возле Казачьей бухты Севастополя. Также перед этим взрывы раздавались и в крымском Красноперекопске.
Также украинские воздушные силы в ночь на 26 декабря уничтожили большой десантный корабль россиян "Новочеркасск" в Феодосии.
Это стало продолжением серии уничтожений кораблей Черноморского флота РФ по Украине, в результате чего часть кораблей отвели из бухт Крыма.
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