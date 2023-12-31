РФ вивела у Чорне море 3 ракетоносії з 24 "Калібрами"

Станом на вечір 31 грудня у Чорному морі перебуває 3 російські ракетні носії з загальним запасом з 24 "Калібрів". Військові попереджають про високий рівень ракетної загрози.

У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ

Сили оборони півдня повідомили, що російські війська вивели на чергування у Чорне море три надводних ракетоносії - 2 фрегати і малий ракетний корабель.

Загальна готовність до застосування - 24 "Калібри". Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Сигналами повітряної тривоги не нехтуємо, дослухаємось, реагуємо оперативно. Поширити

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Наразі "шахеди" прямують на Старокостянтинів на Хмельниччині.

Скільки ракет збила Україна з 2022 року

За даними Повітряних сил, з з 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Серед них:

Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;

«Калібр» - випущено – 834, знищено – 397;

«Іскандер-К» - випущено 154, знищено – 62;

Ударні БпЛА «Shahed-136/131» - випущено – 3940, знищено – 3095.

Відсоток збиття крилатих ракет та ударних БпЛА наразі становить близько 85%.

Станом на сьогодні за допомогою ЗРК Patriot вже знищено знищено 15 аеробалістичних Х-47М2 «Кинджал» і десятки балістичних ракет противника.