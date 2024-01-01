ЗСУ знищили сотні солдатів РФ протягом 31 грудня — зведення Генштабу

Протягом минулої доби українські воїни відбили 55 атак армії РФ на різних напрямках фронту. Окрім того, захисники ліквідували 780 окупантів, 18 артилерійських систем та 6 танків.

Втрати армії РФ станом на ранок 1 січня 2024 року

Варто звернути увагу на те, що бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати уже понад 360 тисяч російських загарбників.

А втрати Росією танків наближають уже до 6 тисяч.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:

особового складу − близько 360 010 (+780) осіб,

танків − 5 983 (+6) од,

бойових броньованих машин − 11 087 (+17) од,

артилерійських систем − 8 482 (+18) од,

РСЗВ − 943 (+0) од,

засобів ППО − 625 (+2) од,

літаків − 329 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 657 (+66) од,

крилатих ракет − 1 709 (+0) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 330 (+38) од,

спеціальної техніки − 1 277 (+9) од.

Що відомо про ситуацію на фронті 31 грудня-1 січня

Протягом минулої доби було зафіксовано 55 бойових зіткнень.

Армія РФ здійснила 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, а також 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Поширити

Окрім того, наголошується, що на Лиманському напрямку російські загарбники проводили штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ змогли відбити 10 атак ворога біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області. Поширити

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, на Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку бійці ЗСУ змогли відбити 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки на Запоріжжі.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони. Поширити

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом 31 грудня українська авіація успішно атакувала 11 районів зосередження особового складу армії РФ.

Ба більше, наголошується, що підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.