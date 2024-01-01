ЗСУ знищили сотні солдатів РФ протягом 31 грудня — зведення Генштабу

Протягом минулої доби українські воїни відбили 55 атак армії РФ на різних напрямках фронту. Окрім того, захисники ліквідували 780 окупантів, 18 артилерійських систем та 6 танків.
Втрати армії РФ станом на ранок 1 січня 2024 року
Варто звернути увагу на те, що бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати уже понад 360 тисяч російських загарбників.
А втрати Росією танків наближають уже до 6 тисяч.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 360 010 (+780) осіб,
танків − 5 983 (+6) од,
бойових броньованих машин − 11 087 (+17) од,
артилерійських систем − 8 482 (+18) од,
РСЗВ − 943 (+0) од,
засобів ППО − 625 (+2) од,
літаків − 329 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 657 (+66) од,
крилатих ракет − 1 709 (+0) од,
кораблів/катерів − 23 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 11 330 (+38) од,
спеціальної техніки − 1 277 (+9) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 31 грудня-1 січня
Протягом минулої доби було зафіксовано 55 бойових зіткнень.
Армія РФ здійснила 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, а також 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах.
Окрім того, наголошується, що на Лиманському напрямку російські загарбники проводили штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ змогли відбити 10 атак ворога біля Богданівки та Андріївки Донецької області.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, на Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.
На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.
На Запорізькому напрямку бійці ЗСУ змогли відбити 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки на Запоріжжі.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом 31 грудня українська авіація успішно атакувала 11 районів зосередження особового складу армії РФ.
Ба більше, наголошується, що підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.
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