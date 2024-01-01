Армия РФ атаковала Киевскую область дронами. Обломки повредили частные дома

Преступная армия РФ в течение 1 января 2024 несколько раз пыталась атаковать Киевскую область с помощью БпЛА. Обломки вражеских дронов повредили частные дома.

Что известно о последствиях атаки БпЛА армии РФ по Киевской области

По информации руководителя Киевской ОВА Руслана Кравчена и представителей Офиса генпрокурора, в течение 1 января в Киевской области трижды объявляли воздушную тревогу.

При этом последняя тревога из-за атаки враждебных БПЛА длилась почти 2,5 часа.

Кравченко отметил, что благодаря успешной работе подразделений ПВО удалось предотвратить попадание в объекты энергетической и другой критической инфраструктуры.

По его словам, падение обломков вражеских дронов зафиксировано в нескольких населенных пунктах двух районов области.

В частности, повреждения получили по меньшей мере 4 частных дома и 4 автомобиля.

Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

Отмечается, что в результате атаки жертв и пострадавших нет.

В Офисе генпрокурора отметили, что на месте происшествия работают группы следователей, проводится документирование военных преступлений оккупационной армии РФ.

Что известно об атаках БпЛА армии РФ по другим регионам Украины

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, преступная армия РФ с помощью дронов атаковала населенные пункты на территории Никопольского района.

Глава ОВА отметил, что Никопольский район атаковали 7 вражеских дронов.

Кроме этого, как отметил Лысак, враг проводил артиллерийские обстрелы по райцентру и Мировскому обществу.

Атаковали оккупанты и Криворожье. Совершили артобстрел Зеленодольской общины. Повреждены линии электропередачи и интернет-связи. Продолжаются восстановительные работы, - сообщил Лысак. Поделиться

Он отметил, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

В то же время руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что российские оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии.

В результате обстрела погибла местная жительница.

Около 16 часов враг обстрелял город из артиллерии, попал в частный сектор, - отметил Филашкин. Поделиться

По словам Филашкина, местная жительница получила ранения и, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти.