Россия массово атакует "Кинжалами" Киев: что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массово атакует "Кинжалами" Киев: что известно

КГВА
Ракета
Читати українською

Армия РФ ночью 2 января массово атаковала столицу ракетами. В нескольких районах столицы исчезло свет и водоснабжение, а также зафиксировано падение обломков ракеты на крыши жилого дома и открытую местность.

Что известно об атаке РФ на Киев

Первые взрывы прогремели около 7:10. Вскоре в Киевской городской военной администрации проинформировали о работе противовоздушной обороны.

В частности, российские войска во время ракетной атаки выпустили в направлении Киева несколько гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал".

В результате ракетной атаки зафиксировано падение останков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома. В Оболонском районе обломки упали на территорию складских помещений, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Также в Голосеевском районе обломки рухнули на открытом участке. Оперативные службы уехали на места.

Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены, сообщил городской голова Кличко. Кроме того, в некоторых районах отсутствует давление в водопроводной сети.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба.

Также известно, что есть трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте.

По информации ДТЭК, из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.

Что известно об атаке на Украину 2 января

В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.

Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Отмечается, что в ночь на 2 января российские оккупационные войска атаковали Украину с помощью 35 БПЛА типа Shahed-136/131 из мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.

Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала ракетами Селидово и Курахово. Есть погибшие и раненые
Полиция Донецкой области
Донецкая область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия в новогоднюю ночь атаковала Украину рекордным количеством дронов — видео
Силы обороны юга Украины
атака на Одессу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Киевскую область дронами. Обломки повредили частные дома
Офис Генерального прокурора
Армия РФ атаковала Киевщину дронами

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.