Россия массово атакует "Кинжалами" Киев: что известно

Армия РФ ночью 2 января массово атаковала столицу ракетами. В нескольких районах столицы исчезло свет и водоснабжение, а также зафиксировано падение обломков ракеты на крыши жилого дома и открытую местность.
Что известно об атаке РФ на Киев
Первые взрывы прогремели около 7:10. Вскоре в Киевской городской военной администрации проинформировали о работе противовоздушной обороны.
В частности, российские войска во время ракетной атаки выпустили в направлении Киева несколько гиперзвуковых баллистических ракет "Кинжал".
В результате ракетной атаки зафиксировано падение останков в Печерском районе на крышу многоэтажного жилого дома. В Оболонском районе обломки упали на территорию складских помещений, сообщили в Киевской городской военной администрации.
Также в Голосеевском районе обломки рухнули на открытом участке. Оперативные службы уехали на места.
Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены, сообщил городской голова Кличко. Кроме того, в некоторых районах отсутствует давление в водопроводной сети.
Впоследствии Кличко сообщил, что в Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры. Все службы направляются на место. Также в Подольском районе повреждена газовая труба.
Также известно, что есть трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте.
По информации ДТЭК, из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах.
Что известно об атаке на Украину 2 января
В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов.
В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.
Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.
Отмечается, что в ночь на 2 января российские оккупационные войска атаковали Украину с помощью 35 БПЛА типа Shahed-136/131 из мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.
Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины.
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