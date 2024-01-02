В Киеве более 15 пострадавших из-за ракетной атаки РФ, возник пожар

В многоэтажном доме в Соломенском районе Киева обнаружено 16 пострадавших. Вспыхнул пожар в Подольском районе.

Последствия ракетной атаки РФ по Киеву

Как сообщил мэр столицы, известно о 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики были госпитализированы.

Кроме этого в Подольском районе горит складское здание. Пожар на площади 2000 кв. Экстренные службы работают на месте.

Также в результате ракетной атаки в Деснянском районе горит здание супермаркета. В Дарницком районе повреждены нежилые здания.

В Голосеевском районе обломки ракеты рухнули в парке. В Печерском районе обломки упали на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще одну многоэтажку и частный дом.

В Оболонском районе также горит жилой дом, часть обломков упала на территорию нежилой застройки и складских помещений. В Святошинском — попадание в здание социальной инфраструктуры. ;

В Шевченковском районе обломки рухнули на открытую местность.

Ракетная атака продолжается. Тревога объявлена еще с 5:53 утра.

Что известно об атаке на Украину 2 января

В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов и ракет.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.

Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Отмечается, что в ночь на 2 января российские оккупационные войска атаковали Украину с помощью 35 БПЛА типа Shahed-136/131 из мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.

Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины.