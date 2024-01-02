В Киеве более 15 пострадавших из-за ракетной атаки РФ, возник пожар

В многоэтажном доме в Соломенском районе Киева обнаружено 16 пострадавших. Вспыхнул пожар в Подольском районе.
Последствия ракетной атаки РФ по Киеву
Как сообщил мэр столицы, известно о 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики были госпитализированы.
Кроме этого в Подольском районе горит складское здание. Пожар на площади 2000 кв. Экстренные службы работают на месте.
Также в результате ракетной атаки в Деснянском районе горит здание супермаркета. В Дарницком районе повреждены нежилые здания.
В Голосеевском районе обломки ракеты рухнули в парке. В Печерском районе обломки упали на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще одну многоэтажку и частный дом.
В Оболонском районе также горит жилой дом, часть обломков упала на территорию нежилой застройки и складских помещений. В Святошинском — попадание в здание социальной инфраструктуры. ;
В Шевченковском районе обломки рухнули на открытую местность.
Ракетная атака продолжается. Тревога объявлена еще с 5:53 утра.
Что известно об атаке на Украину 2 января
В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов и ракет.
В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.
Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.
Отмечается, что в ночь на 2 января российские оккупационные войска атаковали Украину с помощью 35 БПЛА типа Shahed-136/131 из мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.
Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины.
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