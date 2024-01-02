У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ. Врятували 17 людей

У столиці внаслідок ракетної атаки РФ відомо вже про 20 постраждалих. Врятували 17 людей, ще 117 мешканців вивели з будинку.

У Києві зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

Як повідомив мер Віталій Кличко, у будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей.

Крім того, 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 20 людей, 19 із них медики госпіталізували.

Що відомо про атаку на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів та ракет.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

Внаслідок ракетної атаки у Деснянському районі горить будівля супермаркету. У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові будівлі.

У Голосіївському районі уламки ракети впали у парку. У Печерському районі уламки впали на дах 9-ти поверхового житлового будинку та на ще одну багатоповерхівку і приватний будинок.

В Оболонському районі також горить житловий будинок, ще частина уламків впала на територію нежитлової забудови та складських приміщень. У Святошинському — влучання в будівлю соціальної інфраструктури. ;

У Шевченківському районі уламки впали на відкриту місцевість.

Також є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив про 41 пораненого. З них 16 госпіталізовано до лікарень.