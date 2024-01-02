У Харкові внаслідок атаки РФ більше 40 постраждалих, одна людина загинула

Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову постраждало більше 40 людей, одна людина загинула.

Атака на Харків 2 січня

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив про 41 пораненого. З них 16 госпіталізовано до лікарень.

Близько 07:30 російські завдали щонайменше 4 ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

Обстановка у Харківській області 2 січня

ЗА даними ОВА, за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Війська РФ завдали авіаційних ударів в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп'янського району.

Вчора о 14:16 та 21:22 ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки, магазин, господарчі споруди, автомобіль. Жертв і постраждалих немає.

Без світла внаслідок обстрілів перебуває 20612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської, Ізюмської громад.