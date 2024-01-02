В Харькове в результате атаки РФ более 40 пострадавших, один человек погиб

В результате российской ракетной атаки по Харькову пострадало более 40 человек, один человек погиб.
Атака на Харьков 2 января
Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о 41 раненном. Из них 16 госпитализированы в больницы.
Около 07:30 российские нанесли по меньшей мере 4 удара по центральной части города Харьков, в том числе в Шевченковском районе.
Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.
Обстановка в Харьковской области 2 января
По данным ОВА, за сутки артиллерийских и минометных ударов врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.
Войска РФ нанесли авиационные удары в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе.
ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.
Вчера в 14:16 и 21:22 враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Повреждены 2 частных дома, магазин, хозяйственные постройки, автомобиль. Жертв и пострадавших нет.
Без света в результате обстрелов находится 20612 абонентов в 67 населенных пунктах Дергачевской, Золочевской, Липецкой, Волчанской, Великобурлукской, Купянской, Боровской, Изюмской общин.
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