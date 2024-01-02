В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки РФ. Спасли 17 человек
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки РФ. Спасли 17 человек

Виталий Кличко
ДСНС
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В столице в результате ракетной атаки РФ известно уже о 20 пострадавших. Спасли 17 человек, еще 117 жителей вывели из дома.

В Киеве выросло количество раненых в результате атаки РФ

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек.

Кроме того, 117 жителей вывели из дома. Пострадали 20 человек, 19 из них медики госпитализировали.

Что известно об атаке на Украину 2 января

В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов и ракет.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.

В результате ракетной атаки в Деснянском районе горит здание супермаркета. В Дарницком районе повреждены нежилые здания.

В Голосеевском районе обломки ракеты рухнули в парке. В Печерском районе обломки упали на крышу 9-ти этажного жилого дома и еще одну многоэтажку и частный дом.

В Оболонском районе также горит жилой дом, часть обломков упала на территорию нежилой застройки и складских помещений. В Святошинском — попадание в здание социальной инфраструктуры. ;

В Шевченковском районе обломки рухнули на открытую местность.

Также есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о 41 раненом. Из них 16 госпитализированы в больницы.

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