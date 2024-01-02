Надо помочь Украине. Посол США отреагировала на массированную ракетную атаку РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую массированную ракетную атаку РФ утром 2 января. Она подчеркнула, что Украине нужно помочь остановить Россию.
Реакция посла США на атаку РФ 2 января
Что известно о ракетной атаке 2 января
В Киеве в 6 районах возникли 7 пожаров: в Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.
Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. В столице зафиксировано более 20 раненых, один человек погиб.
В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. На Фастовщине два человека погибли. В Вишневом пострадали 7 человек.
Есть повреждения в сетях Укрэнерго и облэнерго в Киеве и области. Обесточено более 250 тысяч потребителей. Использование графиков отключений света не планируется.
В Харькове в результате ударов по центру города один человек погиб, 41 травмирован. Много разрушений гражданской инфраструктуры.
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