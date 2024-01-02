Надо помочь Украине. Посол США отреагировала на массированную ракетную атаку РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Надо помочь Украине. Посол США отреагировала на массированную ракетную атаку РФ

Киев
Read in English
Читати українською
Источник:  Бриджит Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую массированную ракетную атаку РФ утром 2 января. Она подчеркнула, что Украине нужно помочь остановить Россию.

Реакция посла США на атаку РФ 2 января

Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, когда миллионы украинцев снова прячутся во время морозов. Сегодня утром в Киеве раздались громкие взрывы. Очень важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина.

Что известно о ракетной атаке 2 января

В Киеве в 6 районах возникли 7 пожаров: в Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. В столице зафиксировано более 20 раненых, один человек погиб.

В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. На Фастовщине два человека погибли. В Вишневом пострадали 7 человек.

Есть повреждения в сетях Укрэнерго и облэнерго в Киеве и области. Обесточено более 250 тысяч потребителей. Использование графиков отключений света не планируется.

В Харькове в результате ударов по центру города один человек погиб, 41 травмирован. Много разрушений гражданской инфраструктуры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове в результате атаки РФ более 40 пострадавших, один человек погиб
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве более 15 пострадавших из-за ракетной атаки РФ, возник пожар
Виталий Кличко
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки РФ. Спасли 17 человек
Виталий Кличко
ДСНС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.