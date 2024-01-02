Надо помочь Украине. Посол США отреагировала на массированную ракетную атаку РФ

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую массированную ракетную атаку РФ утром 2 января. Она подчеркнула, что Украине нужно помочь остановить Россию.

Реакция посла США на атаку РФ 2 января

Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, когда миллионы украинцев снова прячутся во время морозов. Сегодня утром в Киеве раздались громкие взрывы. Очень важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина. Поделиться

Putin is ringing in 2024 by launching missiles at Kyiv and around the country as millions of Ukrainians again take shelter in freezing temps. Loud explosions in Kyiv this morning. It’s urgent and critical that we support Ukraine now - to stop Putin here. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 2, 2024

Что известно о ракетной атаке 2 января

В Киеве в 6 районах возникли 7 пожаров: в Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. В столице зафиксировано более 20 раненых, один человек погиб.

В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. На Фастовщине два человека погибли. В Вишневом пострадали 7 человек.

Есть повреждения в сетях Укрэнерго и облэнерго в Киеве и области. Обесточено более 250 тысяч потребителей. Использование графиков отключений света не планируется.

В Харькове в результате ударов по центру города один человек погиб, 41 травмирован. Много разрушений гражданской инфраструктуры.