Треба допомогти Україні. Пані посол США відреагувала на масовану ракетну атаку РФ

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову масовану ракетну атаку РФ зранку 2 січня. Вона наголосила, що Україні потрібно допомогти зупинити Росію.
Реакція посла США на атаку РФ 2 січня
Що відомо про ракетну атаку 2 січня
У Києві у 6-ти районах виникли 7 пожеж: в Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.
Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених, одна людина загинула.
На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. На Фастівщині дві людини загинуло. У Вишневому постраждали 7 осіб.
Є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. Застосування графіків відключень світла не планується.
У Харкові внаслідок ударів по центру міста одна людина загинула, 41 травмовано. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.
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