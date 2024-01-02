Треба допомогти Україні. Пані посол США відреагувала на масовану ракетну атаку РФ

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову масовану ракетну атаку РФ зранку 2 січня. Вона наголосила, що Україні потрібно допомогти зупинити Росію.

Реакція посла США на атаку РФ 2 січня

Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, коли мільйони українців знову ховаються під час морозів. Сьогодні вранці в Києві пролунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. Поширити

Putin is ringing in 2024 by launching missiles at Kyiv and around the country as millions of Ukrainians again take shelter in freezing temps. Loud explosions in Kyiv this morning. It’s urgent and critical that we support Ukraine now - to stop Putin here. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 2, 2024

Що відомо про ракетну атаку 2 січня

У Києві у 6-ти районах виникли 7 пожеж: в Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених, одна людина загинула.

На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. На Фастівщині дві людини загинуло. У Вишневому постраждали 7 осіб.

Є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. Застосування графіків відключень світла не планується.

У Харкові внаслідок ударів по центру міста одна людина загинула, 41 травмовано. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.