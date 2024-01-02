Треба допомогти Україні. Пані посол США відреагувала на масовану ракетну атаку РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Треба допомогти Україні. Пані посол США відреагувала на масовану ракетну атаку РФ

Київ
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Джерело:  Бріджит Брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову масовану ракетну атаку РФ зранку 2 січня. Вона наголосила, що Україні потрібно допомогти зупинити Росію.

Реакція посла США на атаку РФ 2 січня

Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, коли мільйони українців знову ховаються під час морозів. Сьогодні вранці в Києві пролунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.

Що відомо про ракетну атаку 2 січня

У Києві у 6-ти районах виникли 7 пожеж: в Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених, одна людина загинула.

На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. На Фастівщині дві людини загинуло. У Вишневому постраждали 7 осіб.

Є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів. Застосування графіків відключень світла не планується.

У Харкові внаслідок ударів по центру міста одна людина загинула, 41 травмовано. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.

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