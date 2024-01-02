Від ракетної атаки РФ по Україні постраждало 92 людини, четверо загинули — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті чергового російського удару по Україні на даний час відомо про 4 загиблих і 92 поранених.
Зеленський повідомив про кількість загиблих і поранених через атаку РФ
Наразі в результаті ракетної атаки РФ по Україні відомо про 92 поранених та 4 загиблих.
Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби.
Президент нагадав, що з 31 грудня російські загарбникик застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах.
Він також наголосив, що цього року Україна продовжить роботу з усіма у світі, "хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне".
Над Києвом збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів
Сили ППО під час масованої російської ракетної атаки на Київ 2 січня уразили усі БпЛА «Shahed» та понад 6 десятків ракет Х-101/Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».
Одночасно з цим понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».
За даними ДСНС, у Харкові 1 загибла особа, 44 поранених. Серед травмованих - 5 дітей віком від 6 до 13 років.
У Київській області загинуло дві людини, 7 поранених. У Києві одна загибла, понад 25 поранених.
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