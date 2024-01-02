Від ракетної атаки РФ по Україні постраждало 92 людини, четверо загинули — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті чергового російського удару по Україні на даний час відомо про 4 загиблих і 92 поранених.

Зеленський повідомив про кількість загиблих і поранених через атаку РФ

Наразі в результаті ракетної атаки РФ по Україні відомо про 92 поранених та 4 загиблих.

Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби.

Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким, – повідомив Зеленський. Поширити

Президент нагадав, що з 31 грудня російські загарбникик застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах.

Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи, - зазначив Зеленський. Поширити

Він також наголосив, що цього року Україна продовжить роботу з усіма у світі, "хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне".

Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить, - підкреслив Зеленський. Поширити

Над Києвом збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів

Сили ППО під час масованої російської ракетної атаки на Київ 2 січня уразили усі БпЛА «Shahed» та понад 6 десятків ракет Х-101/Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».

Одночасно з цим понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

За даними ДСНС, у Харкові 1 загибла особа, 44 поранених. Серед травмованих - 5 дітей віком від 6 до 13 років.

У Київській області загинуло дві людини, 7 поранених. У Києві одна загибла, понад 25 поранених.