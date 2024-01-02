У Києві зафіксували перебої з інтернетом після ракетної атаки РФ

Через ракетну атаку РФ зранку 2 січня у Києві фіксуються "значні перебої" з інтернет-зв'язком. Зазначається, що це найсерйозніший випадок за останні місяці.
У столиці збій з інтернетом
Про це повідомив у соцмережі X сервіс Netblocks, який відстежує підключення до мережі.
У сервісі підкреслили, що цей інцидент є найсерйознішим збоєм за останні місяці.
Згідно з інфографікою, яку оприлюднив сервіс, доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.
Наслідки ракетної атаки РФ по Україні 2 січня
Зранку у Києві та Харкові пролунали низка вибухів. Російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.
У Києві пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Одна жінка загинула, постраждали 33 людини.
У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.
Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.
Через масовану російську атаку 2 січня понад 250 тисяч споживачів у Києві та області залишилися без світла. Застосування графіків відключення не планують.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-