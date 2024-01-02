РФ випустила по Україні 99 ракет, 72 вдалося знищити — Залужний

Уночі 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів. Силами ППО у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі.

Головнокомандувач ЗСУ підбив результати роботи ППО

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

За словами Залужного, росіяни атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. В основному цілили по столиці.

Спершу загарбники атакували "Шахедами" з південно-східного напрямку, із подальшим рухом по різних регіонах України. Усі 35 ударних БпЛА вдалося знищити.

Близько 6 ранку 16 бомбардувальників Ту-95МС випустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Із 7:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма балістичними ракетами типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Із літаків тактичної авіації Су-35 окупанти випустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Наслідки ракетної атаки РФ по Україні 2 січня

Як повідомили в МВС, у Києві оперативні служби працюють у 6-ти районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.

У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

За даними ДСНС, у Харкові 1 загибла особа, 44 поранених. Серед травмованих - 5 дітей віком від 6 до 13 років.

У Київській області загинуло дві людини, 7 поранених. У Києві одна загибла, понад 25 поранених.