Над Києвом збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів"

Сили ППО під час масованої російської ракетної атаки на Київ 2 січня уразили усі БпЛА «Shahed» та понад 6 десятків ракет Х-101/Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».

Атака на Київ 2 січня

У КМВА повідомляють, що повітряна тривога у Києві сумарно тривала майже 6 годин.

Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу «Shahed». А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Поширити

Одночасно з цим понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. Поширити

У Солом’янському районі зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. ДСНС виявили понад 25 постраждалих. Загинула жінка 86 років.

У КМВА також зазначили, що на базі приміщень однієї зі шкіл в Солом’янському районі облаштували пункт обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків.

Що відомо про атаку 2 січня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок чергового російського удару на Київ та область й Харків постраждало 92 людей, четверо людей загинули.

За даними ДСНС, у Харкові 1 загибла особа, 44 поранених. Серед травмованих - 5 дітей віком від 6 до 13 років.

У Київській області загинуло дві людини, 7 поранених.

У Києві одна загибла, понад 25 поранених.