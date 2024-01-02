Над Києвом збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів"

Сили ППО під час масованої російської ракетної атаки на Київ 2 січня уразили усі БпЛА «Shahed» та понад 6 десятків ракет Х-101/Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».
Атака на Київ 2 січня
У КМВА повідомляють, що повітряна тривога у Києві сумарно тривала майже 6 годин.
Одночасно з цим понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».
У Солом’янському районі зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. ДСНС виявили понад 25 постраждалих. Загинула жінка 86 років.
У КМВА також зазначили, що на базі приміщень однієї зі шкіл в Солом’янському районі облаштували пункт обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків.
Що відомо про атаку 2 січня
Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок чергового російського удару на Київ та область й Харків постраждало 92 людей, четверо людей загинули.
За даними ДСНС, у Харкові 1 загибла особа, 44 поранених. Серед травмованих - 5 дітей віком від 6 до 13 років.
У Київській області загинуло дві людини, 7 поранених.
У Києві одна загибла, понад 25 поранених.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-