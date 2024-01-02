Над Києвом збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів"
Категорія
Україна
Дата публікації

Над Києвом збили понад 60 крилатих ракет та десяток "Кинджалів"

КМВА
Київ
Read in English

Сили ППО під час масованої російської ракетної атаки на Київ 2 січня уразили усі БпЛА «Shahed» та понад 6 десятків ракет Х-101/Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал».

Атака на Київ 2 січня

У КМВА повідомляють, що повітряна тривога у Києві сумарно тривала майже 6 годин.

Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу «Shahed». А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55.

Одночасно з цим понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі.

У Солом’янському районі зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. ДСНС виявили понад 25 постраждалих. Загинула жінка 86 років.

У КМВА також зазначили, що на базі приміщень однієї зі шкіл в Солом’янському районі облаштували пункт обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків.

Що відомо про атаку 2 січня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок чергового російського удару на Київ та область й Харків постраждало 92 людей, четверо людей загинули.

За даними ДСНС, у Харкові 1 загибла особа, 44 поранених. Серед травмованих - 5 дітей віком від 6 до 13 років.

У Київській області загинуло дві людини, 7 поранених.

У Києві одна загибла, понад 25 поранених.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ. Врятували 17 людей
Віталій Кличко
ДСНС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Треба допомогти Україні. Пані посол США відреагувала на масовану ракетну атаку РФ
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія випустила по Україні близько 11 "Кинджалів" — Лубінець
Дмитро Лубінець
ДСНС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм