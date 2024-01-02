Над Киевом сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

Силы ПВО во время массированной российской ракетной атаки на Киев 2 января поразили все БПЛА Shahed и более 6 десятков ракет Х-101/Х-55 и десяток Х-47М2 Кинжал.

Атака на Киев 2 января

В КМВА сообщают, что воздушная тревога в Киеве суммарно продолжалась около 6 часов.

Сначала враг запустил на столицу Украины около полутора десятков баражирующих боеприпасов типа «Shahed». А вслед за ними более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Поделиться

Одновременно с этим более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть потерпевшие. Поделиться

В Соломенском районе зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. ГСЧС обнаружили более 25 пострадавших. Погибла женщина 86 лет.

В КМВА также отметили, что на базе помещений одной из школ в Соломенском районе обустроили пункт обогрева и помощи жителям поврежденных домов.

Что известно об атаке 2 января

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате очередного российского удара на Киев и область и Харьков пострадали 92 человека, четыре человека погибли.

По данным ГСЧС, в Харькове 1 погибший человек, 44 раненых. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

В Киевской области погибли два человека, 7 раненых.

В Киеве одна погибшая, более 25 раненых.