Над Киевом сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

Силы ПВО во время массированной российской ракетной атаки на Киев 2 января поразили все БПЛА Shahed и более 6 десятков ракет Х-101/Х-55 и десяток Х-47М2 Кинжал.
Атака на Киев 2 января
В КМВА сообщают, что воздушная тревога в Киеве суммарно продолжалась около 6 часов.
Одновременно с этим более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».
В Соломенском районе зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. ГСЧС обнаружили более 25 пострадавших. Погибла женщина 86 лет.
В КМВА также отметили, что на базе помещений одной из школ в Соломенском районе обустроили пункт обогрева и помощи жителям поврежденных домов.
Что известно об атаке 2 января
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате очередного российского удара на Киев и область и Харьков пострадали 92 человека, четыре человека погибли.
По данным ГСЧС, в Харькове 1 погибший человек, 44 раненых. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.
В Киевской области погибли два человека, 7 раненых.
В Киеве одна погибшая, более 25 раненых.
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