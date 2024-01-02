РФ выпустила по Украине 99 ракет, 72 удалось уничтожить – Залужный

Ночью 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет разных типов. Силами ПВО во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушных целей.

Главнокомандующий ВСУ подвел результаты работы ПВО

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

По словам Залужного, россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целили по столице.

Сначала захватчики атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БПЛА удалось уничтожить.

Около шести утра 16 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 7:30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К. Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера - 12 баллистическими ракетами типа Искандер-М/С- 300/С-400.

Из самолетов тактической авиации Су-35 оккупанты выпустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Последствия ракетной атаки РФ по Украине 2 января

Как сообщили в МВД, в Киеве оперативные службы работают в 6 районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.

В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.

В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.

По данным ГСЧС, в Харькове 1 погибший человек, 44 раненых. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

В Киевской области погибли два человека, 7 раненых. В Киеве одна погибшая, более 25 раненых.