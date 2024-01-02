У Києві та області через атаку РФ без світла понад 250 тисяч споживачів — Укренерго

Через масовану російську атаку 2 січня понад 250 тисяч споживачів у Києві та області залишилися без світла. Застосування графіків відключення не планують.
Атака РФ пошкодила мережі Укренерго
В Укренерго повідомили про пошкодження мереж. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами «Укренерго» та обленерго.
За даними ДТЕК, через ракетну атаку на Київ тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах.
У Київській області електрика відсутня у Бучанському та Вишгородському районах.
Атака на Київ та Харків 2 січня
Зранку у Києві та Харкові пролунали низка вибухів. Російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.
У Києві пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Одна жінка загинула, постраждали 33 людини.
У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.
Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.
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