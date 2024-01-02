В Киеве и области из-за атаки РФ без света более 250 тысяч потребителей — Укрэнерго

Из-за массированной российской атаки 2 января более 250 тысяч потребителей в Киеве и области остались без света. Применение графиков отключения не планируется.
Атака РФ повредила сети Укрэнерго
В Укрэнерго сообщили о повреждениях сетей. Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждения ремонтными бригадами «Укрэнерго» и облэнерго.
По данным ДТЭК, из-за ракетной атаки на Киев временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.
В Киевской области электричество отсутствует в Бучанском и Вышгородском районах.
Атака на Киев и Харьков 2 января
Утром в Киеве и Харькове произошел ряд взрывов. Российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.
В Киеве пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Одна женщина погибла, пострадали 33 человека.
В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.
Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.
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