У Києві зросла кількість загиблих, в області вже більше 15 поранених

У Києві внаслідок російської масованої атаки вже відомо про двох загиблих. У Київській області кількість постраждалих зросла до 16.

Наслідки ракетної атаки в Києві

Станом на 12:40 загинуло 2 особи, 43 особи постраждало.

У Солом’янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Пожежу локалізовано, ліквідація наслідків триває. Поширити

У Подільському районі ліквідували пожежу у двох автосалонах на загальній площі 300 м2. Повністю згоріло 29 автомобілів, ще 5 пошкоджено.

У Печерському районі ліквідовані незначні займання у двох недобудовах.

Нагадаємо, що зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Київська область: наслідки ракетної атаки

У Вишневому внаслідок ранкової атаки уламками пошкодило 11 багатоквартирних будинків.

За допомогою до медиків вже звернулися 16 осіб, одна з них – 8-річна дитина. Поширити

Внаслідок атаки станом на 12:00 пошкоджено: 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, 2 школи, складські приміщення, церква, низка підприємств.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок масованого обстрілу 2 січня постраждали Обухівський, Бориспільський, Бучанський, Фастівський райони.

В області, попередньо, загинуло дві людини.

Також у низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів виникли проблеми з енергопостачанням.