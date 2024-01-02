У Києві зросла кількість загиблих, в області вже більше 15 поранених

У Києві внаслідок російської масованої атаки вже відомо про двох загиблих. У Київській області кількість постраждалих зросла до 16.
Наслідки ракетної атаки в Києві
Станом на 12:40 загинуло 2 особи, 43 особи постраждало.
У Подільському районі ліквідували пожежу у двох автосалонах на загальній площі 300 м2. Повністю згоріло 29 автомобілів, ще 5 пошкоджено.
У Печерському районі ліквідовані незначні займання у двох недобудовах.
Нагадаємо, що зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.
Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".
Київська область: наслідки ракетної атаки
У Вишневому внаслідок ранкової атаки уламками пошкодило 11 багатоквартирних будинків.
Внаслідок атаки станом на 12:00 пошкоджено: 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, 2 школи, складські приміщення, церква, низка підприємств.
У ДСНС повідомляють, що внаслідок масованого обстрілу 2 січня постраждали Обухівський, Бориспільський, Бучанський, Фастівський райони.
В області, попередньо, загинуло дві людини.
Також у низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів виникли проблеми з енергопостачанням.
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