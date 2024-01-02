За кожне забране життя Росія відповідатиме — Зеленський про атаку РФ

Після масованої російської ракетної атаки 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 31 грудня армія РФ застосувала проти України вже близько 170 ударних дронів Shahed і десятки ракет різних типів.

Зеленський відреагував на ракетну атаку

Президент сказав, що абсолютна більшість ракет та дронів була спрямована на цивільні обʼєкти. Він подякував повітряним силам та рятувальникам.

«Петріоти», «айріси», «насамси» – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! Поширити

Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "Петріоти" та інші захисні системи. Поширити

Ракетна атака 2 січня

Зранку РФ здійснила масовану ракетну атаку на Київ та Харків. Російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

У Києві загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.