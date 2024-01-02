После массированной российской ракетной атаки 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что с 31 декабря армия РФ применила против Украины уже около 170 ударных дронов Shahed и десятки ракет разных типов.

Зеленский отреагировал на ракетную атаку

Президент сказал, что абсолютное большинство ракет и дронов было направлено на гражданские объекты. Он поблагодарил воздушные силы и спасателей.

"Петриоты", "айрисы", "насамсы" - каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней. А за каждую изъятую жизнь Россия будет отвечать. Слава Украине! Поделиться

Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней каждый день и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не "Петриоты" и другие защитные системы. Поделиться

Ракетная атака 2 января

Утром РФ совершила массированную ракетную атаку на Киев и Харьков. Российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

В Киеве погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.

В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.