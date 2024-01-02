РФ вдарила по Києву ракетою, яку могли виготовити наприкінці 2023 року — фото

Під час ракетної атаки 2 січня РФ застосувала ракету Х-101, яка була виготовлена в четвертому кварталі 2023 року. Такі дані підтверджуються відповідними фото, які опублікували журналісти Defense Express.

Окупанти РФ шифрують свої ракети

Як зазначають журналісти видання, окупанти почали видумувати хитріший спосіб шляхом нанесення на свої ракети таких серійних номерів, аби їх було складно розшифрувати.

До прикладу, якщо подивитися на світлину збитої російської ракети Х-101, можна побачити, що перші шість цифр її серійного номеру є дуже "загадковими".

Фото – defence-ua

"315" — так починаються серійні номери для ракет, виготовлених орієнтовно в 2023 році, а "263" — так починались серійні номери Х-101, виготовлених взагалі після 2020 року. Як не дивно, вказівка на 4 квартал 2023 року як час виготовлення збитої Х-101, "зашита" взагалі в цифрі 9 (іншими словами, від сьомої цифри в серійному номері треба відняти "5", і так вийде номер кварталу, в якому виготовлена ракета), — пояснюють журналісти видання. Поширити

Зазначається, що російські загарбники роблять це для того, аби максимально приховати ймовірне походження деталей, які використовують для того, аби виробляти крилаті ракети, щоб завдавати ударів по території України.

Те, що рашисти сьогодні застосували Х-101, виготовлену в 4 кварталі 2023 року, аж ніяк не означає, що ракетний арсенал в РФ наразі вичерпується. Але може демонструвати, що темп поточного виробництва — це буде один із параметрів, який впливатиме на інтервали між можливими наступними ударами рашистів, — підсумували у повідомленні. Поширити

Ракетна атака РФ по Україні 2 січня: що відомо

Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.