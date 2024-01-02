Массированная атака по Украине обошлась РФ в 620 млн долл – Forbes

Массированная ракетная атака по Украине 2 января обошлась России около 620 миллионов долларов. Российские войска применили в общей сложности 99 ракет разных типов и дронов.

Журналисты подсчитали стоимость ракетной атаки РФ по Украине

По предварительным данным, ночью и утром 2 января российские войска применили против Украины в общей сложности 99 ракет разных типов и ударных беспилотников:

в первой волне враг атаковал БПЛА Shahed-136/131 – все 35 они были уничтожены;

утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС, запустившие не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

также враг запустил десять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К;

три крылатые ракеты "Калибр";

12 ракет Искандер-М/С-300/С-400;

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость примерно в 620 млн долл., - пишет издание. Поделиться

Для расчета использовали следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - 13 млн долл, "Калибр" - 6,5 млн долл, "Искандер" - 3 млн долл, "Оникс" - 1,25 млн долл, Х-22 - 1 млн долл., "Точка-У" – 0,3 млн долл., Х-55 – 2 млн долл., Х-555 – 4 млн долл., Х-47 "Кинжал" – 15 млн долл., Shahed-136 – 50 тыс долл.

К слову, по расчетам Forbes, массированная атака 29 декабря стоила России не менее 700–750 млн дол.

Ракетная атака РФ по Украине 2 января: что известно

Утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Атака была направлена против Киева и Харькова. В столице погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.

В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 50 гражданских, один человек погиб.