Масована атака по Україні обійшлась РФ у 620 млн дол — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Масована атака по Україні обійшлась РФ у 620 млн дол — Forbes

Атака
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Масована ракетна атака по Україні 2 січня обійшлась Росії в близько 620 мільйонів доларів. Російські війська застосували загалом 99 ракет різних типів та дронів.

Журналісти підрахували вартість ракетної атаки РФ по Україні

За попередніми даними, вночі та зранку 2 січня російські війська застосували проти України загалом 99 ракет різних типів та ударних безпілотників:

  • у першій хвилі ворог атакував БПЛА Shahed-136/131 - усі 35 вони були знищені;

  • вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС, які запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

  • також ворог запустив десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К;

  • три крилаті ракети "Калібр";

  • 12 ракет Іскандер-М/С-300/С-400;

  • 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість у приблизно 620 млн дол, - пише видання.

Для розрахунку використовували такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол, Х-55 – 2 млн дол, Х-555 – 4 млн дол, Х-47 "Кинджал" – 15 млн дол, Shahed-136 – 50 тис дол.

До слова, за розрахунками Forbes, масована атака 29 грудня коштувала Росії щонайменше 700–750 млн дол.

Ракетна атака РФ по Україні 2 січня: що відомо

Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали наразі 50 цивільних, одна людина загинула.

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