Литва та Латвія екстрено звернулися до Заходу після атаки РФ на Україну

Президенти Литви та Латвії Гітанас Науседа та Едгардс Рінкевичс вимагають у західних лідерів негайно надати нову допомогу Україні після масштабної повітряної атаки Росії 2 січня.

Латвія б’є на сполох через посилення ракетного терору РФ

Латвійський лідер одним з перших відреагував на нову масовану ракетну атаку російських загарбників.

Він публічно похвалив роботу української протиповітряної оборони, а також звернув увагу міжнародної спільноти на те, що Україні потрібна нова екстрена допомога.

Новорічні святкування закінчилися, і Захід повинен бути серйозним і діяти негайно (щодо допомоги Україні – ред.), - написав Едгардс Рінкевичс. Поширити

Another set of brutal Russian air strikes against Kyiv this morning, innocent civilians again being victims of the Russian terrorism. Ukrainian air defense works well but Ukraine must get more help. New Year’s celebrations are over and the West must get serious and act now — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 2, 2024

Литва просить світ терміново допомогти Україні

З коментарем з цього приводу також виступив глава Литви Гітанас Науседа.

Він не приховує, що його вражають результати роботи української ППО, попри це, політик закликає передати Києву ще більше систем для захисту країни від ударів Росії з повітря.

Загибель цивільних, руйнування та тероризм Кремля продовжуються. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи протиповітряної оборони для України негайно! - закликав Гітанас Науседа. Поширити

Today once again Kyiv residents started their morning with Russia's airstrikes on their homes. Civilian deaths, destruction& Kremlin's terrorism continues.



Ukrainians do wonders with the air defense the West has provided, but they need more.



Air defense systems to 🇺🇦 NOW! pic.twitter.com/KJrjimp6yD — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 2, 2024

Масована атака РФ на Україну 2 січня: останні подробиці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що 2 січня російські окупанти запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 змогли знищити.

За словами генерала, вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Також РФ атакувала нашу країну 35 дронами — сили ППО ліквідували абсолютно всі ворожі цілі.

У результаті масованої ракетної атаки у Києві та області загинуло четверо та постраждало 49 людей. В столиці станом на 16:30 відомо про 2 загиблих, в області також повідомляється про дві жертви.

У Харкові одна людина загинула і 45 дістали поранення.