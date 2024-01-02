Литва та Латвія екстрено звернулися до Заходу після атаки РФ на Україну

Президенти Литви та Латвії Гітанас Науседа та Едгардс Рінкевичс вимагають у західних лідерів негайно надати нову допомогу Україні після масштабної повітряної атаки Росії 2 січня.
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Латвійський лідер одним з перших відреагував на нову масовану ракетну атаку російських загарбників.
Він публічно похвалив роботу української протиповітряної оборони, а також звернув увагу міжнародної спільноти на те, що Україні потрібна нова екстрена допомога.
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З коментарем з цього приводу також виступив глава Литви Гітанас Науседа.
Він не приховує, що його вражають результати роботи української ППО, попри це, політик закликає передати Києву ще більше систем для захисту країни від ударів Росії з повітря.
Масована атака РФ на Україну 2 січня: останні подробиці
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що 2 січня російські окупанти запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 змогли знищити.
За словами генерала, вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".
Також РФ атакувала нашу країну 35 дронами — сили ППО ліквідували абсолютно всі ворожі цілі.
У результаті масованої ракетної атаки у Києві та області загинуло четверо та постраждало 49 людей. В столиці станом на 16:30 відомо про 2 загиблих, в області також повідомляється про дві жертви.
У Харкові одна людина загинула і 45 дістали поранення.
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