Чехія звинуватила РФ у лицемірстві після ракетного обстрілу України
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Чехія звинуватила РФ у лицемірстві після ракетного обстрілу України

Ян Ліпавський
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Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві після ракетного удару по Україні та запевнив, що його країна не втомиться від війни і не припинить підтримку України.

Чехія відреагувала на ракетний удар РФ по Україні

Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні цілі в Україні та вбиває невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни і відмовилися від українців. Але цього не станеться. Ні цього року, ні будь-коли.

Реакція на ракетний удар РФ 2 січня

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Захід рішуче відреагувати на атаку та прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів, далекобійних ракет, безпілотників, схвалити використання заморожених російських активів та ізолювати дипломатів РФ.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила, що “надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна“.

Президентка Молдови Майя Санду підкреслила, що “незмінна міжнародна підтримка має вирішальне значення для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет і народ“.

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова сказала, що “зараз Україна потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя. Росія буде притягнута до відповідальності”.

Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетної атаки в Україні загинуло 5 людей. Щонайменше 90 поранених. Під ударом знаходилися Київ та Харків.

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