Рік розпочався з болю та втрат. В ООН засудили атаку РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Рік розпочався з болю та втрат. В ООН засудили атаку РФ по Україні

ООН
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Джерело:  ООН

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила чергову хвилю ударів по столиці та багатолюдних містах України, зазначивши що це порушення міжнародного гуманітарного права.

ООН відреагувала на ракетну атаку РФ по Україні

Як йдеться в заяві ООН, третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як зазначила координаторка ООН в Україні Деніз Браун, викликає тривогу те, що багато районів столиці України залишилися без світла та водопостачання саме тоді, коли очікується, що температура цього тижня знизиться майже до -20 градусів за Цельсієм.

Крім того, унаслідок бойових дій без електроенергії також залишаються сотні тисяч людей на Донеччині.

Від імені гуманітарної спільноти я ще раз підтверджую наші зобов’язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації. І сьогодні я думками з родинами та друзями загиблих та поранених, а також з тими, хто непокоїться про тих, доля яких ще не відома, - наголосила Браун.

Організація Об’єднаних Націй знову нагадує Російській Федерації, що невибіркові удари та обстріли по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом, йдеться в заяві.

Ракетна атака РФ по Україні 2 січня

Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.

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