Рік розпочався з болю та втрат. В ООН засудили атаку РФ по Україні

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила чергову хвилю ударів по столиці та багатолюдних містах України, зазначивши що це порушення міжнародного гуманітарного права.
ООН відреагувала на ракетну атаку РФ по Україні
Як йдеться в заяві ООН, третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура.
Як зазначила координаторка ООН в Україні Деніз Браун, викликає тривогу те, що багато районів столиці України залишилися без світла та водопостачання саме тоді, коли очікується, що температура цього тижня знизиться майже до -20 градусів за Цельсієм.
Крім того, унаслідок бойових дій без електроенергії також залишаються сотні тисяч людей на Донеччині.
Організація Об’єднаних Націй знову нагадує Російській Федерації, що невибіркові удари та обстріли по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом, йдеться в заяві.
Ракетна атака РФ по Україні 2 січня
Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.
Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".
Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.
У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.
Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.
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