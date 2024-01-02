Год начался с боли и утрат. В ООН осудили атаку РФ по Украине

Гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила очередную волну ударов по столице и многолюдным городам Украины, отметив, что это нарушение международного гуманитарного права.

ООН отреагировала на ракетную атаку РФ по Украине

Как говорится в заявлении ООН, третий день подряд из-за масштабных воздушных ударов Российской Федерации гибнут люди, в том числе дети, и испытывают повреждения дома и другая гражданская инфраструктура.

Как отметила координатор ООН в Украине Дениз Браун, вызывает тревогу, что многие районы столицы Украины остались без света и водоснабжения именно тогда, когда ожидается, что температура на этой неделе снизится почти до -20 градусов по Цельсию.

Кроме того, в результате боевых действий без электроэнергии также остаются сотни тысяч человек в Донецкой области.

От имени гуманитарного сообщества я еще раз подтверждаю наши обязательства продолжать поддержку народу Украины, страдающему от разрушений, вызванных вторжением Российской Федерации. И сегодня я мыслями с семьями и друзьями погибших и раненых, а также теми, кто беспокоится о тех, судьба которых еще не известна, - подчеркнула Браун. Поделиться

Организация Объединенных Наций вновь напоминает Российской Федерации, что невыборочные удары и обстрелы по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.

Ракетная атака РФ по Украине 2 января

Утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Атака была направлена против Киева и Харькова. В столице погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.

В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.