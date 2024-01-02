Ракетная атака РФ. Кулеба назвал 5 шагов, которые Запад может сделать в ответ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ожидает реакцию и решительные меры западных стран в ответ на новую массированную российскую атаку.
Кулеба отреагировал на атаку РФ
Кулеба сказал, что Украина ожидает, что все государства решительно осудят атаку и примут решительные меры. Он привел пять шагов, которые можно сделать прямо сейчас:
ускорить поставки в Украину дополнительных систем ПВО и боеприпасов;
Обеспечить Украину боевыми беспилотниками всех типов;
Обеспечить Украину ракетами дальности 300 км+;
одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;
Изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.
Ракетная атака 2 января
Утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.
В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
Атака была направлена против Киева и Харькова. В столице погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.
В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.
Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.
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