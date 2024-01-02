Ракетная атака РФ. Кулеба назвал 5 шагов, которые Запад может сделать в ответ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ожидает реакцию и решительные меры западных стран в ответ на новую массированную российскую атаку.

Кулеба отреагировал на атаку РФ

Путин ужесточает террор против Украины. Сегодня был уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Повреждена гражданская инфраструктура; люди, в том числе дети, были ранены и убиты. Поделиться

Кулеба сказал, что Украина ожидает, что все государства решительно осудят атаку и примут решительные меры. Он привел пять шагов, которые можно сделать прямо сейчас:

ускорить поставки в Украину дополнительных систем ПВО и боеприпасов; Обеспечить Украину боевыми беспилотниками всех типов; Обеспечить Украину ракетами дальности 300 км+; одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине; Изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не закроет глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине. Поделиться

Putin escalates terror against Ukraine. Today was already the second mass missile strike in just four days. Civilian infrastructure has been damaged; people, including children, have been injured and killed.



We expect all states to strongly condemn the attack and take resolute… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 2, 2024

Ракетная атака 2 января

Утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Атака была направлена против Киева и Харькова. В столице погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.

В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.