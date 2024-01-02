Ракетна атака РФ. Кулеба назвав 5 кроків, які Захід може зробити у відповідь

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує на реакцію та рішучі заходи західних країн у відповідь на нову масовану російську атаку.
Кулеба відреагував на атаку РФ
Кулеба сказав, що Україна очікує, що всі держави рішуче засудять атаку і вживуть рішучих заходів. Він навів п’ять кроків, які можна зробити прямо зараз:
Прискорити постачання в Україну додаткових систем ППО та боєприпасів;
Забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів;
Забезпечити Україну ракетами дальності 300 км+;
Схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;
Ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.
Ракетна атака 2 січня
Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.
Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".
Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.
У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.
Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.
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