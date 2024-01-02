Ракетна атака РФ. Кулеба назвав 5 кроків, які Захід може зробити у відповідь

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує на реакцію та рішучі заходи західних країн у відповідь на нову масовану російську атаку.

Кулеба відреагував на атаку РФ

Путін посилює терор проти України. Сьогодні був уже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Пошкоджено цивільну інфраструктуру; людей, у тому числі дітей, було поранено та вбито. Поширити

Кулеба сказав, що Україна очікує, що всі держави рішуче засудять атаку і вживуть рішучих заходів. Він навів п’ять кроків, які можна зробити прямо зараз:

Прискорити постачання в Україну додаткових систем ППО та боєприпасів; Забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів; Забезпечити Україну ракетами дальності 300 км+; Схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні; Ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не буде заплющувати очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні. Поширити

Putin escalates terror against Ukraine. Today was already the second mass missile strike in just four days. Civilian infrastructure has been damaged; people, including children, have been injured and killed.



We expect all states to strongly condemn the attack and take resolute… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 2, 2024

Ракетна атака 2 січня

Зранку російські окупанти атакували Україну 83 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Атака була спрямована проти Києва та Харкова. У столиці загинуло 2 людини та 43 постраждало. Пожежі зафіксовано у 8 районах. У Солом’янському районі відбулася пожежа у двох багатоповерхових житлових будинках.

У Київській області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель Постраждали 45 цивільних, одна людина загинула.