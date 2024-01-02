Чехия обвинила РФ в лицемерии после ракетного обстрела Украины
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Чехия обвинила РФ в лицемерии после ракетного обстрела Украины

Ян Липавский
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Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии после ракетного удара по Украине и заверил, что его страна не устанет от войны и не прекратит поддержку Украины.

Чехия отреагировала на ракетный удар РФ по Украине

Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские цели в Украине и убивает невиновных. Хочет, чтобы мы устали от войны и отказались от украинцев. Но этого не произойдет. Ни в этом году, ни когда-либо.

Реакция на ракетный удар РФ 2 января

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад решительно отреагировать на атаку и ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов, дальнобойных ракет, беспилотников, одобрить использование замороженных российских активов и изолировать дипломатов РФ.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что "чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина".

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что "неизменная международная поддержка имеет решающее значение для того, чтобы украинцы могли защитить свой суверенитет и народ".

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сказала, что “сейчас Украина нуждается в большей поддержке, чтобы спасти жизнь. Россия будет привлечена к ответственности”.

Напомним, что в результате массированной ракетной атаки в Украине погибли 5 человек. По меньшей мере 90 раненых. Под ударом находились Киев и Харьков.

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