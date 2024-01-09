Журналисты узнали о новом заграничном визите Зеленского

Согласно данным издания Tages-Anzeiger, украинский лидер Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.

Зеленский собирается с визитом в Швейцарию

Как удалось узнать журналистам, глава государства рассматривает возможность визита в Берн 15 января перед своим выступлением в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить с 15 по 19 января.

Tages-Anzeiger обращает внимание на то, что работа по планированию визита президента Украины продолжается с середины декабря.

В Федеральном департаменте иностранных дел пока эти данные не подтверждают и не опровергают.

По словам одного из инсайдеров издания, запланированный визит Владимира Зеленского в Швейцарию, вполне возможно, не будут подтверждать до последнего момента.

Впрочем, сможет ли Зеленский на самом деле поехать в Швейцарию на следующей неделе, также, вероятно, будет зависеть от военной ситуации в Украине. Поделиться

Журналисты также отмечают, что финальное решение относительно того, приедет Зеленский в Берн и Давос, похоже, до сих пор официально не принято.

Источники издания в украинских властях подтверждают, что дискуссии по этому поводу до сих пор продолжаются.

Команда Зеленского рассматривает и альтернативные варианты

Кроме того, сообщается, что альтернативным вариантом может стать выступление президента Украины по видеосвязи, поскольку, как известно, он уже общался с участниками ВЭФ таким образом в прошлом году.