Журналисты узнали о новом заграничном визите Зеленского
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Журналисты узнали о новом заграничном визите Зеленского

Владимир Зеленский
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Источник:  Tages-Anzeiger

Согласно данным издания Tages-Anzeiger, украинский лидер Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.

Зеленский собирается с визитом в Швейцарию

Как удалось узнать журналистам, глава государства рассматривает возможность визита в Берн 15 января перед своим выступлением в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить с 15 по 19 января.

Tages-Anzeiger обращает внимание на то, что работа по планированию визита президента Украины продолжается с середины декабря.

В Федеральном департаменте иностранных дел пока эти данные не подтверждают и не опровергают.

По словам одного из инсайдеров издания, запланированный визит Владимира Зеленского в Швейцарию, вполне возможно, не будут подтверждать до последнего момента.

Впрочем, сможет ли Зеленский на самом деле поехать в Швейцарию на следующей неделе, также, вероятно, будет зависеть от военной ситуации в Украине.

Журналисты также отмечают, что финальное решение относительно того, приедет Зеленский в Берн и Давос, похоже, до сих пор официально не принято.

Источники издания в украинских властях подтверждают, что дискуссии по этому поводу до сих пор продолжаются.

Команда Зеленского рассматривает и альтернативные варианты

Кроме того, сообщается, что альтернативным вариантом может стать выступление президента Украины по видеосвязи, поскольку, как известно, он уже общался с участниками ВЭФ таким образом в прошлом году.

Запланированная программа визита Зеленского в Берн пока неизвестна. Встреча может состояться в загородном имении Лон в Керзаце, расположенном в пяти километрах от центра Берна, где Федеральный совет традиционно принимает гостей из иностранных государств, и который силам безопасности легче окружить, чем центр столицы.

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