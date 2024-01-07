Зеленский объявил срочные нужды ВСУ на фронте и назвал ключ к победе

Президент Владимир Зеленский назвал текущую ситуацию на фронте в развязанной РФ преступной войне против Украины стабильной, однако предупредил о намерениях российских окупантов продолжать агрессию и собирать новые силы для штурмов.

Что известно о ситуации на фронте и насущных потребностях ВСУ

По словам президента, в настоящее время Украине необходима помощь западных партнеров в усилении противовоздушной обороны в прифронтовых тыловых городах.

По его словам, ситуация на фронте остается стабильной, несмотря на то, что враг занимается накоплением сил из-за очень высоких потерь в постоянных безуспешных штурмах.

Зеленский признал, что украинским военным на фронте не хватает средств ПВО для защиты от вражеских атак с воздуха.

Этого не хватает как на поле боя, так и для защиты украинских городов внутри страны. За несколько дней было 500 ударов. Да, мы большинство из них смогли отбить благодаря помощи партнеров - более 70%. Но этого недостаточно, – подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский также отметил, что если Россия потеряет контроль неба, она потеряет всякую свою мощь на поле боя.

Зеленский западным партнерам Украины

Глава государства подчеркнул, что Кремль не жалеет ни людей, ни техники для проведения мощных атак в Украине, однако не может добиться желаемых результатов.

По мнению президента, на фоне этого одним из ключевых выводов, которые должны сделать западные партнеры Украины, когда страна имеет мощную поддержку, может сопротивляться агрессии гораздо более мощного врага.

Практически весь прошедший год русские силы провели в неизменных штурмах на украинской земле. Они не жалели человеческих жизней и оружия, прежде всего, артиллерии и бомб. Но чего добилась Россия этим? Украина не сдала свои позиции, сохраняет нужные плацдармы и последовательно уничтожает логистику, склады и штабы оккупантов. Мы не позволяем российской оккупации стать жесткой, – отметил Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что в период рождественских и новогодних праздников в конце прошлого года преступная армия РФ снова попыталась поставить Украину на колени масштабными ракетными атаками и ударными БПЛА.

Более 500 ракет разных типов и ударных дронов - иранских "Шахедов". Специальные комбинированные атаки, целью которых была попытка перегрузить воздушный щит и ударить по критической инфраструктуре. Мы защищаем украинский народ от этого благодаря системам ПВО и другому оружию, которым нам помогли партнеры, в частности, помогла и Швеция. И это, в конце концов, одна из очевидных побед солидарности над террором, - объясняет Зеленский. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что Украина бы не сдалась оккупанту и не смирилась бы с оккупацией ни при каких-либо худших обстоятельствах.